Galatasaray'da Icardi gerilimi: Sen kimin paralarını yiyorsun?

Sakatlığının ardından Türkiye'ye dönmemesi nedeniyle sert eleştirilen Icardi için, "Milyonları cebe attı. Yeni partneriyle Dubai'ye gitmiş. Kimin paralarını yiyorsun?" sözleri geldi.

Galatasaray Kulübünde ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı Divan Kurulu'na 'Icardi' gerilimi damgasını vurdu.

"MİLYONLARI CEBİNE ATTI, DUBAİ'YE GİTTİ"

Galatasaray Kulübü Divan Üyesi Turcan Bolayır, Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye sert sözlerle yüklendi. Bolayır, "Icardi sempatik, yakışıklı, iyi. Güzel bir futbolcu. Ben anlamadım. Zor bir ameliyat geçirdi diyelim. Ben kalça kırığı ameliyatında 7 ay yerimden kalkamadım. Bu kadar zor bir ameliyat sonrası hala Buenos Aires'te mi? Yeni partneriyle Dubai'ye gitmiş. Sen kimin paralarını yiyorsun! Milyonlarca euro parayı cebe attı, hanımıyla da arası bozuk beni ilgilendirmez, sen geri İstanbul'a geleceksin, Yener İnce'nin ve yönetiminin kontrolüne gireceksin. Hastaneyse burada gırla hastane var. Galatasaray'a bağlı bir futbolcudur. İşi bittiyse, ameliyatını olur, rejenere olur burada. Yeni partneriyle Dubai'de, oh!" dedi.

HATİPOĞLU'NDAN ICARDI SÖZLERİNE DÜZELTME

Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan kulübün yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ise açıklamalara şu sözlerle cevabı verdi:

"O bilgi doğru bir bilgi değil. Düzeltmek istedim. Oyuncumuz Mauro Icardi başarılı bir operasyon geçirdi. Süreç Yener hocamızın kontrolünde devam ediyor. Şu anda Arjantin'de evinde rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalışıyor. İlk fırsatta da buraya dönecek."