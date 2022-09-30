Galatasaray'ın Adana Demirspor kadrosunda şok gelişme

Sarı-kırmızılı takımda bu maçın kadrosunda Mauro Icardi ve Yusuf Demir'in durumu belli oldu.

İki futbolcu, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamadı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almamaktadır." denildi.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü Yeni Adana Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu