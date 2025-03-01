Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu

Kaynak: A Spor
Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu

Galatasaray bir yandan şampiyonluk hedefiyle yola devam ederken diğer yandan önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor. Sarı kırmızılılarda sezon sonunda ayrılacak ilk isim belli oldu.

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider konumda olan Galatasaray'da sezon sonu takımdan ayrılacak isimler merak konusu. Bu bağlamda sarı-kırmızılılardan ayrılacak ilk isim de netleşti.

ASpor'un haberine göre Fernando Muslera, sezon sonunda Galatasaray'a kesin olarak veda edecek.

Fernando Muslera'nın yerine arayışlara başlayan Galatasaray'da yerli olarak en net adayın Berke Özer olduğu vurgulandı.

2011-12 sezonu başında Lazio'dan 6.75 milyon euroya transfer edilen Fernando Muslera'nın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.

Galatasaray ile şimdiye dek 540 maça çıkan Muslera 583 gole engel olamadı. Deneyimli eldiven 190 maçta ise kalesini gole kapadı.

38 yaşındaki Muslera, Galatasaray ile 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı.

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