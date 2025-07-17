Galatasaray'da ilk ayrılık: Menajeri İstanbul'a geldi

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden son şampiyon Galatasaray'da bir yandan Victor Osimhen'in kadroya katılması için yoğun çalışmalar sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular netleşiyor.

Sarı kırmızılıların geçen sezonun devre arasında Lens'ten transfer ettiği Przemyslaw Frankowski'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Frankowski'nin menajeri İstanbul'a geldi. Haberde, Polonyalı sağ bekin menajerinin Galatasaray yöneticileri ile ayrılığa dair görüşme yapacağı ifade edildi.

7 milyon euroya transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 13 maça çıkıp 1 asist yapmıştı.