Galatasaray'da imza günü

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı ve HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferleri için RAMS Park'ta imza töreni düzenlendi.

Kadın voleybol takımının imza törenine Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyesi Timur Kuban, kadın voleybol takımı menajeri Neşve Büyükbayram, yeni transferler Martyna Lukasik, Myriam Sylla, Kaja Grobelna ve Alexandra Frantti ile sözleşmesi yenilenen Eline Timmerman katıldı.

"ŞAMPİYON BİR TAKIM BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Mehmet Cibara, yeni sezon hazırlıklarında sona geldiklerini belirterek, "Tesislerimiz ve hocalarımızla yeni sezona büyük hedeflerle geliyoruz. 2022'de seçildikten sonra voleybolla ilgili planlarımız vardı. Bu plan doğrultusunda 5 veya 6. senede şampiyon olmak için hazırlıklarımızı yapıyorduk. Tüzük değişikliği nedeniyle görev süremiz 2 seneye indi. Bu yüzden 4. senemizde bu sözümüzü yerine getirmek istiyoruz. Geçen sene yarı finalde kaçırdığımız bir Avrupa şampiyonluğu var. Yeni gelecek yönetime şampiyon bir takım bırakmak istiyoruz" dedi.

Mehmet Cibara, milli oyuncu İlkin Aydın'ın 2026 yılının mayıs ayında sözleşmesinin biteceğini belirterek, "Ocak ayında tekrar oturup konuşacağız. İlkin, çok iyi bir Galatasaraylı. Kendisi kalmak istiyorsa onunla anlaşırız. Zaten yaptığımız görüşmelerde menajeriyle birlikte bize son derece anlayışlı davranıyorlar" diye konuştu.

"REKOR SEVİYEDE BİR KOMBİNE DESTEĞİ VAR"

Kadın voleybolunda geçen sezon başarılı olduklarını dile getiren Timur Kuban ise "Bu sene dünya yıldızlarıyla daha da güçlendirdiğimiz branşların başında voleybol geliyor. TAÇ Spor Tesisleri, erkek ve kadın takımlarımız için önemli değişikliklerden geçti. Çok modern bir tesis haline geldi. Burhan Felek Spor Salonu'nda da yeni bir kombine düzenimiz oldu. Rekor seviyede başlayan bir kombine desteği var. Ben, bu desteğe devam edilmesini rica ediyorum" dedi.

"SON GÜNE KADAR BU ARMA İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Yeni transfer İtalyan smaçör Myriam Sylla, "Bana bu kulüpte oynama fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Ben çok iyi bir savaşçıyım. İlk günden son güne kadar bu arma için savaşacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de forma giyen Alessia Orro ile çok yakın arkadaş olduklarını belirten Sylla, "Onunla arkadaşlığımı bitirmeyeceğim. Onunla bu konuyla ilgili de konuştuk. Arkadaşlığımızı nasıl sürdürmemiz gerektiğini biliyoruz. Sonuçta bizler profesyonel sporcularız" ifadelerini kullandı.

Belçikalı pasör çaprazı Kaja Grobelna, sarı-kırmızılı takımda oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını aktararak, "Bana güvendikleri için başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok kaliteli rakiplerimiz var ama bence bizim için çok güzel bir sezon olacak" dedi.

"YENİ SEZON İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

Polonyalı smaçör Martyna Lukasik ise yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Gerçekten çok mutluyum. Herkes yeni sezona odaklanmış durumda. Bütün takım arkadaşlarımıza tanıştık. Yeni sezon için gerçekten çok çalıştık" şeklinde görüş belirtti.

ABD'li smaçör Alexandra Frantti, Galatasaray'ın Türkiye'deki en profesyonel kulüp olduğunu belirterek, "Galatasaray'da oynayacağım için heyecanlıyım. Geldiğimden beri çok sıcak karşılandım. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışacağız. Galatasaray forması giyeceğim için çok gururluyum" dedi.

Hollandalı orta oyuncu Eline Timmerman, Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bence bu sezon çok güzel şeyler yapabiliriz. Takımıma güveniyorum. Yeni sezonda çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"UZUN YILLAR SONRA LİGİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın imza törenine ise Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyesi Timur Kuban ve yeni transferleri Michael Wright, Stephen Maar ile Thomas Jaeschke katıldı.

Erkek voleybol takımının geçen sezonki başarısına değinen Cibara, "Uzun yıllar sonra geçen sezon final oynamıştık. Bu sezon müzemize kupa getirmek istiyoruz. Kadromuzda bulunan oyuncular, çok büyük başarılara imza atmış isimlerdir. Geçen sene yapamadığımızı bu sene yapmak istiyoruz. Uzun yıllar sonra SMS Grup Efeler Ligi'ni kazanmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Timur Kuban ise erkek ve kadın voleybol takımları için çok büyük hedefler belirlediklerini aktararak, "Erkek takımımız, geçen sene harika bir performans sergiledi. SMS Grup Efeler Ligi'nde final oynadığımız için çok mutluyuz. Dünya yıldızlarımızla birlikte çok güçlenmiş kadromuz var" dedi.

"BURADA OLMAK İÇİN ÇOK BEKLEDİM"

ABD'li smaçör Thomas Jaeschke, kendisini çok farklı bir tecrübenin beklediğini kaydederek, "Ocak ayında kulüple görüşmelere başladık. Kontratı görünce çok mutlu olmuştum. Sonunda burada olduğum için de mutluyum. Burada olmak için çok bekledim" diye konuştu.

Kanadalı smaçör Stephen Maar ise Efeler Ligi'ni uzun zamandır takip ettiğini dile getirerek, "Bir Galatasaray taraftarı olarak buraya transfer olduğum için mutluyum. Bu ligde oynamak istiyordum. CEV Şampiyonlar Ligi için de harika bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Başkanımıza bana burada oynama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'li pasör Michael Wright da Galatasaray'da oynayacağı için harika hissettiğini belirterek, "Almanya kariyerimden sonra buraya gelmek benim için büyük bir adımdı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacağım için mutluyum. Galatasaray'ın bir parçası olduğum için de mutluyum" dedi.