Galatasaray'da imza zamanı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da imza zamanı

Galatasaray'ın genç yeteneği Ayhan Akman'ın oğlu imzayı atıyor.

Galatasaray, transfer piyasasında şampiyonluk kadrosunu daha da güçlendirmek adına, genç futbolcu Efe Akman ile profesyonel anlaşma yapmaya yakın.

Kulüp içinde transfer hareketliliği yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre Efe Akman'ın ile Galatasaray'ın kısa süre içerisinde profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.

Orta saha mevkiinde oynayan 18 yaşındaki Akman, geleceğin parlak yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

Akman, Galatasaray A Takımı ile şu ana kadar yalnızca iki karşılaşmada sahaya çıktı.

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