Galatasaray'da imzalar atıldı! Milli oyuncu ile sözleşme uzatıldı

Kısa bir süre önce Lucas Torreira'nın ardından bir isimle daha sözleşme uzattı. Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan ile 2027 yılına kadar nikah tazeledi. Kulüp tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirim yapıldı.

KAAN AYHAN GALATASARAY FORMASINI 93 KEZ GİYDİ

Temmuz 2023'te 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maçta 2 gol ve 6 asist istatistikleri yakaladı.

Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon 38 resmi maçta 3 asist yaptı.