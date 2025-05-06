Galatasaray'da imzalar atıldı! Milli oyuncu ile sözleşme uzatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da imzalar atıldı! Milli oyuncu ile sözleşme uzatıldı

Galatasaray Kulübü, iç transfer çalışmaları kapsamında bir isimle daha sözleşme uzattı. Sarı-kırmızılılar, atılan imzayı TFF'ye bildirdi.

Kısa bir süre önce Lucas Torreira'nın ardından bir isimle daha sözleşme uzattı. Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan ile 2027 yılına kadar nikah tazeledi. Kulüp tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirim yapıldı.

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KAAN AYHAN GALATASARAY FORMASINI 93 KEZ GİYDİ

Temmuz 2023'te 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maçta 2 gol ve 6 asist istatistikleri yakaladı.

Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon 38 resmi maçta 3 asist yaptı.

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