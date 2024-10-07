Galatasaray’da Jakobs şoku. Açıklama Senegal’den geldi

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, kısa sürede gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı.

Süper Lig'de dün akşam oynanan Alanyaspor maçında da ilk 11'de sahaya çıkan Ismail Jakobs'tan sarı-Kırmızılılara kötü haber geldi.

Jakobs'un bu hafta içinde geçireceği operasyon sonrası birkaç haftalık tedavi süreci olacağı aktarıldı.

Galatasaray ile toplam 6 maça çıkıp 523 dakika sahada kalan Ismail Jakobs 1 asistlik skor katkısı verdi.

Öte yandan Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray kulüp doktorundan, Jakobs'un sakatlığına dair bilgi aldıklarını ve oyuncunun MR taramasının da bilgileri desteklediğini bildirdi.

Senegal Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bu bilginin ardından federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu ancak İsmail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti. Böylece Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve pazartesi sabahı milli takıma geri döndü. Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek" denildi.