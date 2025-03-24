Galatasaray’da Jakobs’un durumu belli oldu: Beşiktaş derbisinde oynayabilecek mi?

Galatasaray’da sakatlık sorunları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Ismail Jakobs’a yoğun bir tedavi uygulanıyor. Sarı kırmızılılara sezon başında gelen Senegalli oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonunun olması sakatlık sorunları nedeniyle tepki çekmişti.

Sarı kırmızılı yönetimin zorunlu satın alma opsiyonundan çıkmaya çalıştığı iddiaları gündemdeki yerini korurken Jakobs’un sağlık durumu merak konusu oldu. Senegalli oyuncunun Beşiktaş derbisinde sahada olup olmayacağı merak konusu oldu.

Aşil tendonunda problem yaşayan Jakobs’un, Beşiktaş maçı kadrosunda yer alabileceği gelen haberler arasında yer alıyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle tüm kulvarlarda 21 maç kaçıran 25 yaşındaki futbolcunun, sezonun kalan kısmında ne kadar süre alacağı belirsizliğini koruyor.

Diğer yandan Galatasaray’da milli takım kamplarında bulunan isimlerden Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Davinson Sanchez de sorun yaşadı. Sol dizindeki ağrıları devam eden Yunus, Macaristan maçı kadrosundan tedbiren çıkarıldı.