Galatasaray’da kabus sürüyor: 1 maç bile kazanamadılar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar üst tura çıkma şansını zora sokarken oynanan kötü futbol büyük tepki çekti.

Galatasaray’ın aldığı son mağlubiyet ile birlikte ortaya çıkan bir istatistik dikkat çekti. Sarı kırmızılılar bu sezon Avrupa’da çıktığı deplasmanlarda hiç galibiyet alamadı.

Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Young Boys’a 3-2 mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde de deplasmandaki kötü sonuçlarıyla dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, normal sezonun son maçında dış sahada Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

HOLLANDA DEPLASMANLARINDA DA DURUM AYNI

Öte yandan Galatasaray, Hollanda’da çıktığı deplasmanlarda da galibiyet alamadı. Sarı kırmızılılar Hollanda’da çıktığı 7 deplasman maçında 6 mağlubiyet alırken sadece 1 defa sahadan beraberlikle ayrıldı.