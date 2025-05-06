Galatasaray'da kalacak mı? Oshimen'in kendi ağzından Türkiye sözleri

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Ülker'in Çizi ürünü için çekilen reklam filminde rol aldı. Reklamla ilgili düzenlenen etkinliğe katılan yıldız futbolcuya Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı ile Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetici (CMO) Mustafa Kabakçı ile "Çizimen" karakterini canlandıran oyuncu Ömer Başdoğan eşlik etti.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından Galatasaray'a kiralanan Victor Osimhen şunları söyledi: "Türkiye'de olmaktan dolayı çok büyük keyif aldım. Bunun tadını çıkarmaya çalışıyorum. İnanılmaz bir taraftar var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar ve büyük bir tutkuyla bağlılar. Ailece burada olduğumuz için çok mutluyuz. Kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev aldığım için çok mutluyum."

Sarı-kırmızılı formayla 37 resmi maçta 33 gol atarak kariyer rekorunu kıran ve Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu olma iddiasını sürdüren Osimhen, "Galatasaray'a gelmeden önce birilerinin gol rekorunu kırma amacım yoktu. Sadece kaliteyi artırma amacındaydım. Takımıma, hocama, başkanıma ve yönetime bana verdikleri destek için çok teşekkür ederim" dedi. Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarını söyleyerek "Beşinci yıldızı takacağız. Beş maçımız kaldı. Şu anda ona odaklandık. Bu maçlarda her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı" diye konuştu.

Victor Osimhen, ilk kez kamera karşısına geçtiği reklam filmiyle ilgili şunları söyledi: "Ülker'e, bana inanıp bu projede yer verdiği için çok teşekkür ederim. Teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Tabii ki futbol oynuyorum ama reklamda oynamak farklı hissettirdi. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Kızım da reklamı izleyince çok beğendi. Reklam filmi düşüncesi ilk geldiğinde gergin hissettim. Çünkü ilk kez böyle bir reklamda rol aldım. Buna rağmen çok heyecanlı geçti. Çekim ekibi bana çok büyük destek verdi ve kendimi iyi hissetmemi sağladı."

Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı ise "Türk sporu adına Osimhen'in Türkiye'de kalmasını çok isteriz. Ancak buna kendisi karar verecektir. İnşallah Türkiye'de kalır" dedi. Reklam filminde 'Çizimen' karakterini canlandıran Ömer Başdoğan, Victor Osimhen'in karakteriyle kendisini şaşırttığını söyledi. Başrolü oynadığı bir dizide futbol kulübü başkanı olarak "Kara Kenan" rolünü oynayan Başdoğan, "Kara Kenan'daki kulüp başkanı Osimhen gibi bir santrforu olmasını çok isterdi. Ancak öyle bir başkan için Osimhen zor kişi" diye konuştu. Başdoğan, şunları söyledi: "Osimhen çok büyük bir isim. Türkiye'de çok seviliyor. A'dan Z'ye herkes tarafından biliniyor. Bu şöhrette, profesyonelliğin zirvesindeki bir kişi için hiç ego yok. Beni çok şaşırttı ve duygulandırdı. İnsanlar şöhreti yakalayınca şımarabiliyor. Osimhen benim için çok kıymetli. İnşallah bir şekilde iletişimimiz devam eder. Normalde bizim onu rahatlatmamız gerekirken o bizi rahatlattı. İnanılmaz iyi ve profesyonel birisi. Başarının altında mütevazılık ve iyiliğin olduğunu düşünüyorum. Osimhen'de de bunları gördüm."

