Galatasaray'da kampın yıldızı! Okan Buruk kararını değiştirdi

Galatasaray’ın Avusturya kampında en çok konuşulan isimlerden biri 18 yaşındaki Arda Ünyay oldu.

Devre arasında Ankaragücü’nden 500 bin euroya transfer edilen genç futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk dönemde forma şansı bulamamıştı. Ancak Avusturya’daki hazırlık maçlarında bulduğu fırsatları iyi değerlendirerek teknik heyetin dikkatini çekti.

ADMIRA VE CAGLIARI MAÇLARINDA GOL SEVİNCİ

İlk hazırlık maçında Admira Wacker karşısında 2-1’lik galibiyetin ikinci golünü atan Arda Ünyay, ikinci hazırlık maçında da Cagliari’ye karşı kafa golüyle skoru 3-1’e getirdi. Bu goller, genç futbolcunun özgüvenini artırırken Galatasaray taraftarının da ilgisini çekti.

OKAN BURUK’TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Cagliari maçının ardından teknik direktör Okan Buruk, Arda Ünyay hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Arda çok kısa sürede oyunumuza adapte oldu. Sanki yıllardır Galatasaray’da oynuyor gibi sahada özgüvenliydi. Fiziksel özellikleri, hızı ve ayak tekniği çok iyi. Üç maçta iki gol attı ama asıl önemli olan isteği ve konsantrasyonu.”