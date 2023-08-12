Galatasaray'da Kayseri karşısında sürpriz 11

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor.
Sarı Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija maçının 11'inde sadece Kazımcan'ın yerinde Dubois tercihini kullandı.
Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;
Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif, Carole, Attamah, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mane, Thiam
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu.