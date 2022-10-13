﻿Kayseri'de Icardi forma giyecek mi? Galatasaray'da Okan Buruk'un kararı belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'un, as takımdaki bazı futbolcuları yedek kulübesine çekeceği öğrenildi.

Sarı kırmızılıların kalesini Fernando Muslera koruyacak.

Stoper tandeminde Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı ikilisi forma giyecek.

Savunmanın sağında Sacha Boey yer alırken, sol bekte ise Kazımcan Karataş'ın oynaması bekleniyor.

Orta sahada, geçtiğimiz haftalardaki futbolları beğeni toplayan Torreira ve Midtsjö yer alacak.

Yerli futbolcu kontenjanını Kazımcan'dan yana kullanacak olan Galatasaray'da, Milot Rashica'nın as takıma girmesinin de yolu açılmış olacak.

Kosovalı futbolcu, Yunus Akgün ile birlikte kanatlarda mücadele edecek.

Forvet arkasında Mertens ve Mata arasında tercih yapacak olan Okan Buruk, hangi isme forma vereceğini maç günü kararlaştıracak.

İleri uçta ise Mauro Icardi, Galatasaray'ın bu karşılaşmadaki gol ayağı olacak.