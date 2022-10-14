Galatasaray'da Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi.
(AA)
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