Galatasaray'da korkulan oldu! Kulüp doktorundan Icardi ve Jakobs açıklaması

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs’un sakatlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Dr. Yener İnce, “Ön çapraz bağ koptuğu zaman, ameliyata hazırlanmak için belli bir süre beklenmesi gerekiyor. O süreyi bekleyeceğiz. Yürüyebiliyor, acaba bağı kopmadı mı diye çok fazla spekülasyon oldu. Galatasaray çok ciddi bir kulüp. Taraftarı yanıltacak bir açıklama söz konusu olamaz.” diye konuştu.

ICARDİ'NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Mauro Icardi’nin sağlık durumu ve planlanan ameliyatı ile ilgili Dr. Yener İnce şu ifadeleri kullandı:

“Ön çapraz bağ koptuğu zaman, ameliyata hazırlanmak için belli bir süre beklenmesi gerekiyor. O süreyi bekleyeceğiz. Dizdeki kemik ödeminin azalmasından sonra operasyonu organize edeceğiz. Yürüyebiliyor, acaba bağı kopmadı mı diye çok fazla spekülasyon oldu. Galatasaray çok ciddi bir kulüp. Taraftarı yanıltacak bir açıklama söz konusu olamaz.”

"AMELİYAT ZORUNLU"

“Ön çapraz bağın kopma pozisyonundaki şiddete bağlı olarak kemik ödemi ve diz içi ödemi farklılıklar gösterdiği için, bazı oyuncular yürürken zorlanabilir; ama çoğunlukla hastanın yürümesini çok zorlaştıran bir durum ortaya çıkmaz. Mauro Icardi’nin o gün yürümüş olması, ön çapraz başlarının kopmadığı anlamına gelmiyor. Keşke kopmasaydı; ama bir menisküs yırtığı ile beraber koptu. Posterolatorel köşe alanda da bir hasarı var. Maalesef ameliyatı zorunlu. Planlamasını yapacağız.”

ISMAİL JAKOBS'UN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Dr. Yener Ismail Jakobs içinse şu bilgilendirme yapıldı:

“Ismail, son oynadığımız lig maçının ilk yarısında aşil tendonu ve biraz üstünde ağrı hissetti. Aşil tendonunun kasa yapışma yerinde bir kanama var. Tendonun bir kısmı kasın içinde devam eder. O devam eden alanda da bir yırtık var. Tedavisine başladık. Yarın özel enjeksiyon tedavisi ekleyip, tedavi sürecine devam edeceğiz. Rehabilitasyon süreci başladı. Sakatlığın yeri çok önemli olduğu için dikkatli gitmemiz gerekiyor. Zamanı iyi yönetmemiz lazım. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceği ile ilgili bir açıklama yaparız; ama şu an bir şey söylemek için erken.”