Galatasaray'da korkulan oldu! Okan Buruk Osimhen'in son durumunu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW Spor canlı yayınında Ersin Düzen'in konuğu oldu.

Bugün Nijerya ile Ruanda arasında oynanan Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlıkla ilgili konuşan Okan Buruk, 'Korktuğumuz başımıza geldi.' ifadelerini kullandı.

Okan Buruk Osimhen'e ulaştıklarını ve ağrı hissettiğini söyleyerek "Eğer maça çıkamayacak durumdaysa uçak yollayıp İstanbul'a getirmeyi ve kontrollerini yapmayı istiyoruz." dedi.

Okan Buruk Osimhen'in sakatlığıyla ilgili şöyle konuştu:

"Milli takıma giden oyuncularımızla ilgili en büyük korkumuz sakatlık oluyor. Özellikle Afrika’ya giden oyuncularımızda oluyor. Çünkü saha şartları, rakiplerin sertliği bizi korkutuyor. Bugün Osimhen'le başımıza geldi. Ona ulaştık. Aldığımız bilgi de ayağında ağrı olduğu. Hiçbir şey yok diyemeyiz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Yarın belli olacakmış ama ağrısı var. 2 gün sonra maça çıkacak durumda değil.

Sakatlığın büyüklüğü veya küçüklüğüyle ilgili bir şey söylemedi ama ağrısı var. Bizim için de üzücü bir gelişme oldu. Kulüp olarak aksiyon aldık. Uçak gönderip buraya getirmek istiyoruz. Umarız önemli bir şey yoktur. En iyi şekilde atlatacağımız bir şeydir inşallah. Milli takıma gönderirken korkularım var hep. Bu akşam da bunu yaşadık."