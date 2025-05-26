Galatasaray'da kriz! Alvaro Morata'nın kutlamalara katılmama nedeni ortaya çıktı

Galatasaray, dün Yenikapı'da düzenlenen etkinlikle 25. şampiyonluk kupasına kavuştu. Büyük bir sevinç yaşayan sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata'nın sahnede yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlamaları öncesi takım arkadaşlarıyla birlikte otobüste bulunan Morata açıklama bile yapmıştı. Morata, "Kariyerimde daha önce çeşitli kupalar kazandım. Ama bu en etkileyici ve büyüleyici olanı. Bambaşka bir taraftarımız var, İnsanların yüzündeki mutluluğu görmek harika benim için." demişti.

ALVARO MORATA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Morata'nın, Yenikapı'ya gidecek tekneye kendi isteğiyle binmediği ve kutlamalara katılmadığı ortaya çıktı. Galatasaray taraftarlarının, Morata'nın çocuklarıyla yaşadığı fiziksel temas yıldız oyuncuyu bir hayli kızdırdı. Bu olaya çok sinirlenen Morata, şampiyonluk kutlamalarına çocuklarıyla birlikte katılmadı.