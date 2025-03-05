Galatasaray’da kriz çıktı: Oyuncular yönetime isyan etti

Galatasaray’daki kötü gidişat nedenleri tartışılırken, sezon başından bu yana futbolculara sadece bir kere prim verildiği ortaya çıktı.

Milliyet’te yer alan habere göre, ligde bu sezon 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılarda sadece 3 hafta önce Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin primlerinin oyuncuların hesabına yattığı belirtildi.

Primlerin ödenmemesinin durumun zorlu periyot öncesi futbolcu performanslarını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

'FENERBAHÇE'Yİ YENDİĞİMİZ MAÇIN PRİMLERİ BİLE YATMADI'

Galatasaraylı yöneticilerin, Fenerbahçe ile Rams Park’ta yapılan derbi öncesi oyuncularla bir araya gelirken, direkt bir rakam açıklamadığı, ancak, “Siz kazanın biz gerekeni yaparız” dedikleri belirtildi. Bu durumun oyuncular arasında, “Daha Fenerbahçe’yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri bile yatmadı” diye konuşulduğu öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcuların, Fenerbahçe’de haftalık yapılan prim ödemelerinden haberdar olduğu da bildirildi. Galatasaray’da ligdeki 20 maçtan sadece 1’sinin primlerinin hesaba geçmesi oyuncuları rahatsız etti. Diğer taraftan, maaşlar konusunda 1-2 aylık gecikmeler olduğu ancak özellikle prim meselesinin sıkıntı yarattığı belirlendi.