Galatasaray'da kriz. İlk istifa geldi

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Galatasaray'da kriz. İlk istifa geldi

Galatasaray acil toplantı öncesi flaş bir istifa geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray yönetiminde hareketli saatler yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de "Acil" koduyla toplanma kararı aldı.

İLK İSTİFA GELDİ

Haberde, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin resmiyette olmasa da istifa dilekçesini başkana ve divan kuruluna sunduğu belirtildi.

Ali Yüce'nin, 18.00'de yapılacak toplantıda istifasını sözlü olarak da dile getireceği ifade edildi.

Ayrıca, yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü ve bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından bu istifaların resmiyet kazanabileceği bildirildi.

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