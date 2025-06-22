Galatasaray'da Lemina krizi: Yönetim ve taraftar karşı karşıya

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Galatasaray'da Lemina krizi: Yönetim ve taraftar karşı karşıya

Galatasaray'da ayrılığı gündemde olan Mario Lemina, yönetim ve taraftarı karşı karşıya getirdi.

Galatasaray'ın devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli rol oynayan isimlerden olan Gabonlu orta saha Mario Lemina takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Oyuncu ile büyük ölçüde anlayan Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile sarı kırmızılılar arasında görüşmeler sürüyor.

Yönetimin 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle transfere onay vereceği iddia edilirken Galatasaraylı taraftarlar 31 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sosyal medyada tepki gösterdi.

Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanan Mario Lemina'nın Al-Shabab'tan aldığı teklifin senelik 6 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

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