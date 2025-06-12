Galatasaray’da Los Galacticos hedefi: Osimhen dışında 3 yıldız daha!

Kadrosunu her yıl yıldızlarla süsleyen Galatasaray yeni hedefini tarihinin en güçlü kadrosunu kurmak olarak belirledi. Şampiyonlar Ligi’nde tatmin edici bir başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar bu yönde hiçbir geri adım atmamakta kararlı.

Teknik Direktör Okan Buruk, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve Başkan Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi’nde yıldızlar topluluğu bir kadro ile mücadele etmek için fikir birliğine vardı. Teknik heyet kendisine sunulan isimlerden seçimini yaparak transfer talimatını verdi.

İlk olarak dünyanın en elit iki takımından Manchester City ve Bayern Münih’te forma giyen Leroy Sane’yi kariyerinin en verimli dönemlerinden birinde kadrosuna katan Galatasaray, transferini bitirmek için uğraş verdiği Victor Osimhen dışında 3 yıldıza daha sarı-kırmızılı formayı giydirmeyi planlıyor.

SIRADA İLKAY VAR

Bu doğrultuda Galatasaray’ın 3 hedefinden biri Manchester City forması giyen gurbetçi futbolcu İlkay Gündoğan. Türkiye’de Galatasaray forması giyemeye sıcak bakan İlkay ile görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Bonservisini İngiliz ekibinden ücretsiz almak için izin alan İlkay, ailesini Türkiye’ye getirmeye ikna ettiğinde transfer kısa sürede tamamlanacak.

BERNARDO İÇİN YOĞUN MESAİ BAŞLIYOR

Galatasaray’ın bir diğer hedefi ise yine İngiliz devinden Bernardo Silva. Portekizli’nin Manchester City’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu için Manchester City’nin 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi var. Kulüple anlaşmakta sorun yaşamayacağını düşünen Galatasaray yönetimi oyuncuyu ikna etmek için menajer Gardi ile transfer sürecini yürütüyor. Leroy Sane ve olası İlkay Gündoğan transferi ile Silva’ya referans olacak isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefiyle de oyuncunun aklını çelmeye çalışacak.

MUSLERA’NIN YERİNİ DÜNYA 1 NUMARASI DOLDURACAK

Galatasaray’ın bir diğer yıldız hamlesi ise kaleye olacak. Muslera’nın yerine tartışılmaz bir isim getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Barcelona ile kişisel problemler yaşayan Marc-Andre ter Stegen ile kaleyi doldurmayı hedefliyor. Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Alman yıldız, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre forma giyememişti. İyileştikten sonra kadroda yer bulamayan 33 yaşındaki kaleci daha sonra Katalan ekibine rest çekmişti. Transferi için bir çok kulüp Barcelona’nın kapısında beklerken Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ve yüksek bir maaş teklifiyle transferi bitirmesi bekleniyor.