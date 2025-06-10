Galatasaray'da Lucas Torreira gidiyor mu? Arjantin basınından flaş iddia

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira için Arjantin basınında bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Boca Juniors Lucas Torreira için yeniden harekete geçti.

İstanbul'da yaşamayı ve Galatasaray'ı sevdiğini hep dile getiren Torreira bu sezon 48 maçta 6 gol ve 8 asist ile oynadı.

TORREIRA BOCA JUNIORS İÇİN NE DEMİŞTİ

Torreira "Boca dünyasını seviyorum, hoşuma gidiyor. Orada oynamayı isterdim. Bu, benim çocukluğumdan beri içimde olan bir arzu. Hiçbir zaman teklif almadım, bu yüzden umutlandırmak istemem ama kariyerimin bir noktasında olacak gibi hissediyorum."