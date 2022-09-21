﻿Okan Buruk zam istedi

Galatasaray'da üst üste yapılan transferlerden sonra futbolcular arasında maaş uçurumu ortaya çıkmıştı.

Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey'in ücretleri diğer futbolculara göre oldukça düşük kalmıştı.

Yunus Akgün ile Kerem Aktürkoğlu yıllık 8'er milyon liraya oynarken, Abdulkerim Bardakçı 17 milyon lira alıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yönetimle görüşerek 3 futbolcunun ücretlerine zam yapılmasını istediği öğrenildi.

Yönetimin de bu üç futbolcuyla yeni sözleşme için harekete geçtiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Kerem ile Yunus'un ücretleri yıllık 16 milyon liraya çıkartılacak.

Yıllık 480 bin euro kazanan Boey'e ise 1 milyon euro verilecek.