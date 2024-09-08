Milli aranın bitmesinin ardından Süper Lig’in 5. Haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Galatasaray’da Mauro Icardi krizi yaşanıyor.

Adana Demirspor karşılaşmasının 25. Dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldızın sağ arka adelesinde yırtık olduğu belirlenmişti.

Oyuncunun sakatlığına dair bir açıklama yapan Galatasaray, "Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır” sözlerini sarf etmişti.

1.5-2 AY SÜREBİLİR

Yıldız golcü tedavi için Arjantin’e giderken flaş bir iddia ortaya atıldı. Icardi’nin sahaya dönüş sürecinin 1.5-2 ay sürebileceği ifade edildi.

RAFA KALDIRDI

Osimhen transferi ile birlikte iki ismi de aynı anda kullanmayı düşünen Okan Buruk’un 3-5-2 sistemini Mauro Icardi gelene kadar bekleteceği öğrenildi.