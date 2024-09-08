Galatasaray'da Mauro Icardi krizi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi

Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin dönüşü gecikebilir.

Milli aranın bitmesinin ardından Süper Lig’in 5. Haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Galatasaray’da Mauro Icardi krizi yaşanıyor.

Adana Demirspor karşılaşmasının 25. Dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldızın sağ arka adelesinde yırtık olduğu belirlenmişti.

Oyuncunun sakatlığına dair bir açıklama yapan Galatasaray, "Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır” sözlerini sarf etmişti.

1.5-2 AY SÜREBİLİR

Yıldız golcü tedavi için Arjantin’e giderken flaş bir iddia ortaya atıldı. Icardi’nin sahaya dönüş sürecinin 1.5-2 ay sürebileceği ifade edildi.

RAFA KALDIRDI

Osimhen transferi ile birlikte iki ismi de aynı anda kullanmayı düşünen Okan Buruk’un 3-5-2 sistemini Mauro Icardi gelene kadar bekleteceği öğrenildi.

849jpg-luwquqrvs0uobqozb-cnyw.jpg

Son Haberler
Park halindeki motosiklet çalındı
Park halindeki motosiklet çalındı
Düğünde silah şovuna polis engeli
Düğünde silah şovuna polis engeli
Müzelerin ziyaretçi sayısı azaldı
Müzelerin ziyaretçi sayısı azaldı
Başkan Çolakbayrakdar: “Eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz"
Başkan Çolakbayrakdar: “Eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz"
Gazze’de can kaybı 40 bin 972’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 40 bin 972’ye yükseldi