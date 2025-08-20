Galatasaray'da menajer savaşları... Ederson transferini Gardi mi engelliyor?

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Kaleci ve stoper arayışında olan sarı kırmızılılarda rota İngiltere. Cimbom, City'nin yıldızları Ederson ve Akanji için kulüple temas halinde.

GARDİ'YE MENAJER TEPKİSİ

Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre; Menajer George Gardi, Galatasaray'ı temsilen Akanji için bugün Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Gardi'nin bu görüşme esnasında İngiliz ekibinin sportif direktörü ile Ederson ve İlkay Gündoğan hakkında da konuştuğu ve konuşmanın ardından iki futbolcunun menajerinin bu duruma tepki gösterdiği öğrenildi.

SOMMER İDDİASI

Özellikle Brezilyalı kalecinin menajerleri, Gardi’nin City’ye “Galatasaray size 10 milyon Euro’dan fazla verebilir” diyerek pazarlık sürecini manipüle ettiğini, hatta Ederson transferini engelleyip onun yerine Yann Sommer’i getirtmeye çalıştığını düşünüyor.