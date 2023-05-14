Galatasaray'da Midtsjö sevinci. Okan Buruk Norvençli için kararını verdi

Galatasaray'da Oliviera'nın yokluğunu iyi değerlendiren Midtsjö, Okan Buruk'u ve teknik heyeti gösterdiği performansla sevindirdi.

Galatasaray'da Midtsjö sevinci. Okan Buruk Norvençli için kararını verdi

Galatasaray'da Fredrik Midtsjö sevinci yaşanıyor. Özellikle son maçlarda Sergio Oliveira'nın performansının tartışıldığı bu dönemde, Norveçli oyuncunun yükselen formu teknik heyeti rahatlattı.

DAKİKALARI ARTACAK
Ligde oynanan Medipol Başakşehir maçında da ikinci yarı şans bulan ve bunu iyi değerlendiren Midtsjö'nün, antrenmanlarda da son derece istekli bir görüntü çizdiği bildirildi.
29 yaşındaki futbolcunun ligin son haftalarına girilirken toparlanması Okan Buruk'un da elini rahatlattığı öğrenildi.. Buruk'un, Oliveira'dan hemen vazgeçmeyeceği ama oyun içinde kötü başlaması halinde Midtsjö kartını kullanmak için çok beklemeyeceği belirtildi.

3 GOLE KATKI VERDİ
Galatasaray'da bu sezon 18 maçta 542 dakika süre alan Midtsjö, 1 gol, 2 asistlik bir hücum performansı ortaya koydu.

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Son Haberler
Sandıklar açılır açılmaz seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu. Katılım yüksem mi olacak? Güncel
Sandıklar açılır açılmaz seçmenler uzun kuyruklar oluşturdu. Katılım yüksem mi olacak?
Sigarayla apartmana girdi bina patladı Güncel
Sigarayla apartmana girdi bina patladı
Bakan Soylu'dan seçim açıklaması Güncel
Bakan Soylu'dan seçim açıklaması
Ünlü aktörün hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Bir ay önce film setinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı Magazin
Ünlü aktörün hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Bir ay önce film setinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı
Maydanozun az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
Maydanozun az bilinen yararları
Nektarinin az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
Nektarinin az bilinen yararları