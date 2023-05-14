Galatasaray'da Midtsjö sevinci. Okan Buruk Norvençli için kararını verdi

Galatasaray'da Fredrik Midtsjö sevinci yaşanıyor. Özellikle son maçlarda Sergio Oliveira'nın performansının tartışıldığı bu dönemde, Norveçli oyuncunun yükselen formu teknik heyeti rahatlattı.



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Ligde oynanan Medipol Başakşehir maçında da ikinci yarı şans bulan ve bunu iyi değerlendiren Midtsjö'nün, antrenmanlarda da son derece istekli bir görüntü çizdiği bildirildi.

29 yaşındaki futbolcunun ligin son haftalarına girilirken toparlanması Okan Buruk'un da elini rahatlattığı öğrenildi.. Buruk'un, Oliveira'dan hemen vazgeçmeyeceği ama oyun içinde kötü başlaması halinde Midtsjö kartını kullanmak için çok beklemeyeceği belirtildi.

3 GOLE KATKI VERDİ

Galatasaray'da bu sezon 18 maçta 542 dakika süre alan Midtsjö, 1 gol, 2 asistlik bir hücum performansı ortaya koydu.