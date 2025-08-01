Galatasaray'da Morata çıkmazı! Kriz büyüyor

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen'e de imza attırarak hücum bölgesini güçlendirdi.

Takımdan ayrılmak için Osimhen transferinin netleşmesini bekleyen Alvaro Morata'da da sıcak gelişmeler yaşandı.

Marca'da yer alan habere göre Galatasaray, Morata için Serie A ekibi Como’dan 8 milyon Euro istiyor. 6 milyon euro fesih bedeli ve 2 milyon euro maaş payı talebinde bulunan Sarı - kırmızılıların teklif yükseltilmezse oyuncuyu bırakmaya niyetli olmadıkları vurgulandı.

Haberin devamında anlaşma sağlanamazsa Morata'nın sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı yazıldı.

İspanyol golcü daha önce de teknik direktörlüğünü Cesc Fabregas'ın yaptığı Como'ya transferinin sağlanması için kulüpten kolaylık istemişti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı kırmızılılara katılan Morata 16 maçta 7 gol atmış, 1 de asist yapmıştı.