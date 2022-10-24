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Galatasaray'da ödüllü Alman antrenör bugün göreve başladı

Galatasaray’ın yeni yardımcı antrenörü Moritz Volz görevine bugün resmen başladı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:23
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Galatasaray'da Moritz Volz sahaya indi. UEFA tarafından elit antrenörler ekibine seçilmişti

Galatasaray'da ödüllü Alman antrenör bugün göreve başladı
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Geçen hafta özel işleri için ülkesine giden Alman antrenör, İstanbul’a gelerek teknik ekibe katıldı.

Volz Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcı antrenörlüğünün yanı sıra altyapı ve bilimsel konularda da görev yapacak.

Moritz Volz, daha önce 4 yıl Arsenal’in gözlemci ekibinde yer almıştı. Bu süreçte Julian Nagelsmann ile tanışan 39 yaşındaki antrenör, Leipzig’e katılarak antrenman methodları, bireysel oyuncu gelişimi, gözlemcilik ve sağlık bilimi üzerine çalıştı.

Birçok eğitim programına katılan Volz, UEFA tarafından elit antrenörler ekibine seçilmişti.

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