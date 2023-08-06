Galatasaray'da Morutan'ın geleceği belli oldu. Menajeri açıkladı

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın sarı kırmızılı kulüpteki geleceğiyle ilgili, menajeri Giovanni Becali'den çarpıcı sözler geldi.

Rumen basınına konuşan Becali, Rumen oyuncunun 2023-2024 sezonunda Galatasaray'da olmayacağını açıkladı.

24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon olduğu gibi kiralık olarak gönderilecek.



Morutan'ın adı Neftçi Bakü ile anılıyordu.

Bu söylentileri yalanlayan menajer Becali, "Morutan'ın Neftçi Bakü'ye gitme ihtimali yok" dedi.



Rumen menajer, Olimpiu Morutan gelecek sezon bir Türk veya İtalyan takımına kiralanacağını belirterek, ihtimaller arasında Konyaspor, Palermo ve Sampdoria'nın olduğunu söyledi.

Galatasaray'a 2021 yılında gelen Morutan'ın 2026'ya kadar Sarı Kırmızılılar ile sözleşmesi bulunuyor.