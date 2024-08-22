Galatasaray'da Muslera depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Muslera depremi

Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da Muslera'nın performansı tepki çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi.

Strade de Swisse’de oynanan mücadelede temsilcimiz 0-2’den maçı 2-2’ye getirsede verilen penaltı sonucunda rakibine 2-3 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların gollerini 66 ve 72. Dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. Young Boys’un golleri ise 3 ve 45+4’te Joel Monteiro ve 86. Dakikada penaltıdan Filip Ugrinic kaydetti.

Temsilcimizde Abdülkerim Bardakçı ise 84. Dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray’ın rakibine karşı oynadığı oyun taraftarlar tarafından tepki görürken bir eleştiri de Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’ya gitti.

Yediği iki golde de hata yapan Muslera’yı taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda sert bir dille eleştirdi.

İlk yarıda sakatlanan Muslera ikinci yarının başında Günay Güvenç’e bıraktı.

Muslera’nın oyundan çıkması ile ilgili olarak Okan Buruk maç sonunda yaptığı açıklamada, "Darbeden dolayı sinir sıkışması oldu. Çok önemli bir şeyi yok diye düşünüyorum. Önümüzdeki maç bizimle olacaktır” ifadelerini kullandı.

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