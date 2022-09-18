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Muslera Emin'e sahip çıktı. Okan Buruk yine ona güvendi

Sarı-Kırmızılı takımda kaleci Muslera2dan hafta içinde önemli bir hamle geldi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 12:10
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Galatasaray'da Muslera'dan Emin Bayram'a destek gelince Okan Buruk da genç yıldıza formayı verdi

Muslera Emin'e sahip çıktı. Okan Buruk yine ona güvendi
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Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart görmesinin ardından formayı kapan Emin Bayram'ı Fernando Muslera'nın hafta boyunca motive ettiği öğrenildi.

İlk olarak Gaziantep FK maçında Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart görünce ikinci yarıda sol stopere geçen, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynayan Emin Bayram, son olarak Konyaspor karşısında sürpriz bir şekilde yine 11'deydi. Kazanan takımı bozmak istemeyen Okan Buruk, 19 yaşındaki stopere yine güvendi.

Fanatik'in haberine göre Emin'i hafta boyunca motive eden ise Fernando Muslera'ydı. Uruguaylı eldivenin, Emin'in sahada kendisini rahat hissetmesi için bire bir görüşmelerde tüm tecrübelerini genç oyuncuya aktarmaya çalıştığı öğrenildi.


 

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