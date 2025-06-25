Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip!

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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip!

Galatasaray'ın bir türlü istediğini alamadığı ve geçen sezon da Serie A ekipleri Atalanta ve Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, teknik direktör Okan Buruk tarafından bu sezonda da takımda düşünülmüyor. Geleceği merak konusu olan İtalyan yıldıza bu kez Hollanda'dan talip çıktı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Atalanta ve Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo sarı-kırmızılılara geri dönüyor. Kiralık sözleşmesi sona eren ve yeni sezon öncesindeki kampa katılması beklenen Zaniolo'nun Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan futbolcuyla Avrupa'dan birçok takım ilgilenirken, listeye dahil olan son takım ise Hollanda'dan.

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NICOLO ZANIOLO'YA PSV TALİP

ESPN'de yer alan habere göre; Hücum hattını güçlendirmek isteyen PSV, Zaniolo'nun transferini değerlendiriyor. Haberde, Zaniolo'yla Bundesliga takımlarının da ilgilendiği kaydedildi.

Noa Lang'i Napoli'ye göndermeye hazırlanan, Malik Tillman için Bayer Leverkusen'le görüşen ve adı Avrupa kulüpleriyle anılan Johan Bakayoko'nun ayrılık ihtimallerinin bulunması nedeniyle Zaniolo'nun PSV'nin adaylarından biri olduğu belirtildi.

Geride kalan sezonda 36 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 3 gol ve 3 asistle oynadı. 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a 2022/2023 sezonunun ara transfer döneminde imza atmıştı.

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