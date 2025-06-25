Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Atalanta ve Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo sarı-kırmızılılara geri dönüyor. Kiralık sözleşmesi sona eren ve yeni sezon öncesindeki kampa katılması beklenen Zaniolo'nun Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. İtalyan futbolcuyla Avrupa'dan birçok takım ilgilenirken, listeye dahil olan son takım ise Hollanda'dan.

NICOLO ZANIOLO'YA PSV TALİP

ESPN'de yer alan habere göre; Hücum hattını güçlendirmek isteyen PSV, Zaniolo'nun transferini değerlendiriyor. Haberde, Zaniolo'yla Bundesliga takımlarının da ilgilendiği kaydedildi.

Noa Lang'i Napoli'ye göndermeye hazırlanan, Malik Tillman için Bayer Leverkusen'le görüşen ve adı Avrupa kulüpleriyle anılan Johan Bakayoko'nun ayrılık ihtimallerinin bulunması nedeniyle Zaniolo'nun PSV'nin adaylarından biri olduğu belirtildi.

Geride kalan sezonda 36 maça çıkan Nicolo Zaniolo, 3 gol ve 3 asistle oynadı. 25 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a 2022/2023 sezonunun ara transfer döneminde imza atmıştı.