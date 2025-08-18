Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor!

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Nicolo Zaniolo için talipler çıkmaya devam ediyor. İtalyan oyuncuya son olarak Portekiz ve ülkesinden 2 talip çıktı.

Geçtiğimiz sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo, yeni sezonda Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Ancak forma rekabetine giren ve yedek kalmayı artık sorun etmeyen İtalyan yıldıza teklifler gelmeye devam ediyor.

Yılın transfer sürprizini resmen duyurdular! Hakim Ziyech lige geri dönüyor: Fenerbahçe...Yılın transfer sürprizini resmen duyurdular! Hakim Ziyech lige geri dönüyor: Fenerbahçe...

y.jpeg

Okan Buruk Pep Guardiola'yı bile solladı!Okan Buruk Pep Guardiola'yı bile solladı!

NICOLO ZANILO'YA 2 TALİP BİRDEN!

Zaniolo'ya Portekiz devi Benfica'nın ardından Udinese de İtalyan yıldıza talip oldu.

Kiralama tekliflerine olumsuz cevap veren Galatasaray, 15 milyon euro bonservisle Roma'dan aldığı İtalyan hücumcuyu çift haneli bonservis karşılığında satmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklamasıFenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı!Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı!

Son Haberler
Büyük ihmalkarlık 80 hektar ormanı kül etti!
Büyük ihmalkarlık 80 hektar ormanı kül etti!
Mete Tunçay hayatını kaybetti
Mete Tunçay hayatını kaybetti
Gelibolu yangınlarla boğuşuyordu! Bakandan mutlu eden açıklama
Gelibolu yangınlarla boğuşuyordu! Bakandan mutlu eden açıklama
Dört mevsim korunmak için uzmanlardan kritik uyarılar
Dört mevsim korunmak için uzmanlardan kritik uyarılar
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor!
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor!