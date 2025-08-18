Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor!

Geçtiğimiz sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo, yeni sezonda Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Ancak forma rekabetine giren ve yedek kalmayı artık sorun etmeyen İtalyan yıldıza teklifler gelmeye devam ediyor.

Yılın transfer sürprizini resmen duyurdular! Hakim Ziyech lige geri dönüyor: Fenerbahçe...

Okan Buruk Pep Guardiola'yı bile solladı!

NICOLO ZANILO'YA 2 TALİP BİRDEN!

Zaniolo'ya Portekiz devi Benfica'nın ardından Udinese de İtalyan yıldıza talip oldu.

Kiralama tekliflerine olumsuz cevap veren Galatasaray, 15 milyon euro bonservisle Roma'dan aldığı İtalyan hücumcuyu çift haneli bonservis karşılığında satmayı düşünüyor.

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı!