Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcısı isyan etti: İstanbul tehlikeli

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, şampiyonluk sonrası İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Gomez'in açıklamaları özetle şöyle...

2018'den bu yana ilk Kez Türkiye Kupası'nı kazandık: Birçok nedenden dolayı çok önemli bir sezondu. Süper Kupa'daki yenilgi ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizle sezona iyi bir başlangıç yapamadık ancak sezon çok iyi geçti. Üst üste üçüncü kez ligi ve 2018'den bu yana ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık.

Bu tarz oyuncularla başarıya ulaşmak kolay: Türkiye'de tüm tartışmalar daha da körükleniyor. Sosyal medya hesabım yok ama yine de bu gerçeklikten uzak kalamıyorum. Onların gelmesiyle (Jose Mourinho ve Alvaro Morata) ligin daha fazla ilgi gördüğü doğru ve bu yüzden kazanmak için daha da hevesliydik. Tüm tartışmaları en iyi şekilde yönetmeye ve futbola odaklanmaya çalıştık. Ayrıca, bu tarz oyuncularla başarıya ulaşmak çok daha kolay.

Morata kulübe çok çabuk adapte oldu: Galatasaray'da geçirdiğim 3 yıl boyunca, Morata kadar bir kulübe ve soyunma odasına bu kadar çabuk adapte olan birini görmedim. Onu futbolcu olarak zaten tanıyoruz, milli takımın kaptanı ve Avrupa şampiyonu ama kişisel olarak da alçakgönüllülüğü beni şaşırttı. Teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar tarafından çok seviliyor.

Okan Buruk muhteşem davrandı: Okan Buruk ilk günden itibaren bana hem profesyonel hem de kişisel olarak muhteşem davrandı ve bu da başından beri uyum sağlamama çok yardımcı oldu. Sözleşmemde bir yıl daha var ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için heyecanlıyım ama şimdi dinlenme ve kutlama zamanı.

İstanbul yorumu: İstanbul, tehlikeli bir şehir. Burada hiç kaza yapmamak mı, üç yıl üst üste şampiyon olmak mı daha zor bilmiyorum."