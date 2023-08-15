Galatasaray'da Oliveira isyan etti: Neden sürekli benim bölgeme adam bakılıyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları ve karo planlaması yapılmaya devam ederken Sergio Oliveira'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

Galatasaray'da Oliveira isyan etti: Neden sürekli benim bölgeme adam bakılıyor

Galatasaray yazarı Burhan Can Terzi, Kontra Youtube kanalında sarı kırmızılıların gündemiyle ilgili gündem yaratan bilgiler aktardı.

Sergio Oliveira'nın isyanını dile getiren Burhan Can Terzi'nin açıklamaları şöyle:

Okan hoca, Rashica’yı takımın vazgeçilmesi olarak görüyor. Sergio Oliveira “Neden sürekli benim bölgeme adam bakılıyor? Ben yedek oturmam' diyormuş” diyor ve yedek kalmak istemiyor.

Şu çok açık; merkezde Lucas Torreira olmazsa Galatasaray sorun yaşıyor.

Torreira hakkında bir dedikodu atıldı ortaya. Neymiş, 'Torreira, arkadaşlarının aldığı maaştan rahatsız' diye oynamamış. Dün Torreira'nın kasığında bir ağrı vardı. Okan Hoca da ligin başı diye oynatmadı. Durum bu. Gerisi yalan.

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