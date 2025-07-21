Galatasaray'da Osimhen geldi Icardi planı değişti

Son şampiyon Galarasaray'ın Napoli ile 75 milyon euroluk bonservis bedelinde anlaşmasının ardından Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in İstanbul'a gelmesi an meselesi oldu.

26 yaşındaki forvetin transferinin mutlu sonla bitmesiyle birlikte teknik ekip de yeni sezon hazırlıklarını buna göre şekillendirmeye başladı.

Geçen sezonun ilk maçlarında Icardi ile Osimhen çift forvet oynamış, ancak Icardi geçirdiği çapraz bağ ameliyatı nedeniyle sezonu erken kapatmıştı.

RAPOR OLUMSUZ

Takımla çalışmalara başlayan Arjantinli oyuncunun yeni sezonun ilk maçında sahada olmak istediği ancak sağlık kurulundan gelen raporun olumsuz olduğu öğrenildi.

Kurul, Icardi’nin 6 kilo fazlası olduğunu ve bir anda süre almasındansa kademeli olarak oynatılması taraftarı.

Sağlık kurulu, Icardi konusunda risk alınmamasını isterken sezonun açılış maçında Victor Osimhen’in forma giymesi bekleniyor.

Arjantinli yıldızın da yavaş yavaş süre alarak eylül ayında hazır hale gelmesi için çalışılacak.