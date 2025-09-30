Galatasaray'da Osimhen kararı belli oldu: Liverpool maçında ilk 11'de mi?

Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool'u konuk edecek Galatasaray'da Victor Osimhen'in ilk 11'de forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu.

OSIMHEN LIVERPOOL MAÇINA İLK 11'DE BAŞLIYOR

Rams Parkt'ta oynanacak dev mücadeleye saatler kala teknik heyetin Osimhen ile ilgili kararı belli oldu.

Bein Sports'un haberine göre; Nijeryalı golcü Liverpool maçına ilk 11'de başlayacak.

Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından Galatasaray'da 3 maç kaçıran Osimhen son oynana Alanyaspor karşılaşmasında son dakikalarda oyuna girmişti.