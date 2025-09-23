Galatasaray'da Osimhen ne zaman dönüyor? Okan Buruk açıkladı!

Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili soru işaretlerini giderdi.

OSIMHEN LIVERPOOL MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Nijeryalı yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig devi Liverpool'a karşı oynanacak maça yetişip yetimeyeceği merak konusu olurken Okan Buruk müjdeli haberi verdi.

Buruk, "Victor Osimhen'in kontrolleri bugün yapıldı. Dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ufak ağrıları hala devam ediyor. Bunları tolere edip oynamak isterse Alanyaspor'a karşı oynayacağımız maçın kadrosunda yer alabilir. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Liverpool maçında da bizimle olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

