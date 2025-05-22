Galatasaray'da Osimhen ve Avrupa çıkmazı

Galatasaray taraftarı Osimhen için her türlü fedakarlığı yapmaya niyetli. Kimi taraftar tarlasını kimi taraftar ise kuzusunu, tavuğunu ünlü oyuncunun kalması için vermeye hazır. Büyük bir sevgi çemberi oluşturan Galatasaray taraftarı Nijeryalı yıldızı ikna etmek istiyor. Son olarak bu örnek Mauro Icardi de yaşanmıştı.

Arjantinli oyuncu Paris Saint Germain'den kiralanmış ve ilk sezonunda kazanılan şampiyonlukta başrolü oynamıştı. "Aşkın olayım" şarkısıyla birlikte taraftarla bütünleşen Icardi'nin bonservisi alınmış ve kulüpte kalmıştı. Şu an Galatasaray taraftarı aynı taktiği Osimhen'de uyguluyor. Kiralık olarak Napoli'den gelen Osimhen için 75 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli isteniyor. Bu Türk futbolu için büyük bir rakam. Ancak Galatasaray'ı sadece bu rakam korkutmuyor. Nijeryalı yıldızın talipleri bir hayli fazla. Barcelona ve Juventus ile adı anılırken Arabistan'dan gelen teklif herkesi şaşırttı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Osimhen ile ilgili olarak Suudi Arabistan’dan 3 yıllığına 120 milyon Euro'luk teklif aldığını ifade etti. Başkan Özbek'in "Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız" dediği öğrenildi. Parayı su gibi harcayan Araplar Osimhen pazarlığına dahil olabilir hatta ön sıralara bile geçebilir.

Sarı kırmızılı taraftarların bu sezon sevgilisi olan Victor Osimhen'in kararı devreye girecek. Icardi'de olduğu gibi sevgiyi mi yoksa parayı mı seçecek? Henüz 26 yaşında kariyerinin en parlak günlerini yaşayan Osimhen için her ihtimal var. İsterse Avrupa devlerinde isterse Galatasaray'da isterse de Arabistan'da servetine servet katacağı bir takımda oynayabilir. Önümüzdeki günler bu transferde birçok sürprize gebe.

Peki Galatasaray önümüzdeki sezon oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen olmadan ne yapabilir? Elbette Icardi'nin sakatlıktan döneceği bir yıl olacak. Ancak eski gücünde ve etkisinde olabilir mi bunu zaman gösterecek. Morata tam olarak Osimhen tipi bir forvet değil. Zaten Galatasaray'ın şu an Osimhen seviyesinde bir forveti alması ekonomik olarak nerdeyse imkansız. Avrupa'da uzun süredir gelmeyen başarı taraftarı üzerken bu yıl Okan Buruk eksik bıraktığı Avrupa başarısını yakalamak istiyor. Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey rekabetin ön planda olduğu ve güçlü rakiplerin yer aldığı arenada Galatasaray'ın alternatifli bir kadro kurması şart.

Özellikle sağ bek sorununu senelerdir çözemeyen sarı kırmızılı ekip bu bölge için önemli bir ismi almak zorunda. Eren Elmalı'nın iyi bir performans gösterdiği sol bek için durum o kadar vahim değil. Ancak devler arenasında iyi isimlerle gelecek başarıyı tüm Galatasaray taraftarı bekliyor. Yeni sezonda sarı kırmızılı camiada Avrupa konusunda beklentiler fazla. Ekonomik olarak transfer gücünün olması Galatasaray'ı rakiplerinin önüne geçirirken kuruluş amacını da unutmamak lazım.

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir." sözü Avrupa için kulaklara küpe olmak zorunda. Son senelerde sadece Süper Lig şampiyonluğunu kabul etmek mümkün değil. Artık Okan Buruk'un Avrupa'da başarılı olması şart. Buruk'un Türkiye sınırlarını aşması gereken bir kariyer çizgisi olması lazım. Bu sene için artık tecrübe kazandığı Avrupa'da gruptan çıkmak ya da çeyrek final oynamak hedefinde olmalı.

Yeni bir Fatih Terim destanı yazmak isteyen Buruk sadece Türkiye içinde kalan başarısı bu seviyeye çıkmaya yetmez. Yeni bir Terim olmak için Avrupa'da kalıcı başarı şart. Buruk genç bir teknik adam ve önünde uzun seneler var. Galatasaray ile kazandığı üst üste 3. şampiyonluk Buruk'un kariyerine altın harflerle yazıldı. Ancak dediğimiz gibi Avrupa başarısı eksik olan bir teknik adam taraftarın her zaman eleştirisinin hedefi olacaktır.