Galatasaray'da Osimhen yoksa Icardi var! Kaptan dümende

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Osimhen yoksa Icardi var! Kaptan dümende

Galatasaray'ın Victor Osimhen'in yokluğunda çıktığı Eyüpspor deplasmanında; kilidi açan gol, kaptan Mauro Icardi'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor deplasmanında Galatasaray kilidi, Victor Osimhen'in yokluğunda kaptanı Mauro Icardi'nin attığı golle açtı.

ICARDI AĞLARI HAVALANDIRDI

Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında sonradan oyuna giren Ahmed Kutucu'nun asistini gole çeviren Icardi takımını 1-0 öne geçirdi.

METİN OKTAY SELAMI VERDİ

Arjantinli yıldız golden sonra Metin Oktay selamı vererek ölüm yıl dönümünde Galatasaray'ın efsane ismini unutmadı.

SÜPER LİG'DE 4 MAÇTA 3 GOLE ULAŞTI

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası yavaş yavaş ritim kazanan Icardi, Eyüpspor maçıyla birlikte Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 4. maçında 3. golünü attı.

Son Haberler
Okan Buruk Osimhen'in durumunu açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak mı?
Okan Buruk Osimhen'in durumunu açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak mı?
Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir
Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir
Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran hareket!
Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran hareket!
Uğurcan Çakır maç sonu acı haberi paylaştı! 'Buraya geldiğim için mutlu olmuştu'
Uğurcan Çakır maç sonu acı haberi paylaştı! 'Buraya geldiğim için mutlu olmuştu'
Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor, işte kritik tarih!
Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor, işte kritik tarih!