Galatasaray'da Osimhen yoksa Icardi var! Kaptan dümende

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor deplasmanında Galatasaray kilidi, Victor Osimhen'in yokluğunda kaptanı Mauro Icardi'nin attığı golle açtı.
ICARDI AĞLARI HAVALANDIRDI
Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında sonradan oyuna giren Ahmed Kutucu'nun asistini gole çeviren Icardi takımını 1-0 öne geçirdi.
METİN OKTAY SELAMI VERDİ
Arjantinli yıldız golden sonra Metin Oktay selamı vererek ölüm yıl dönümünde Galatasaray'ın efsane ismini unutmadı.
SÜPER LİG'DE 4 MAÇTA 3 GOLE ULAŞTI
Geçirdiği ağır sakatlık sonrası yavaş yavaş ritim kazanan Icardi, Eyüpspor maçıyla birlikte Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 4. maçında 3. golünü attı.