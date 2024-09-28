Galatasaray'da Osimhen'den art arda goller

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Galatasaray'da Osimhen'den art arda goller

Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray Osimhen'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken sarı-kırmızılılar perdeyi açtı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Abdülkerim sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Victor Osimhen fileleri havalandırdı.

Osimhen bu golüyle birlikte Galatasaray kariyerindeki ilk resmi golünü kaydetmiş oldu.

Bu golden sadece 8 dakika sonra sağ kanattan açılan orta sonucu arka direkte topla buluşan Osimhen skoru 2-0'a getirdi.

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