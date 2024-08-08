Galatasaray'da özel bilgiler ifşa edildi. Savcılık soruşturma başlattı

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Galatasaray'da özel bilgiler ifşa edildi. Savcılık soruşturma başlattı

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerinin paylaşılmasına soruşturma başlatıldı.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerinin sosyal medya platformu X'te paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ergün, kendisine ait uçuş detaylarının izinsiz bir şekilde paylaşılmasının ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Ergün'ün Galatasaray Sportif Direktörü olarak görev yaptığı ve işi gereği sık sık yurt dışı seyahatlerinde bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Ergün'ün 16 Temmuz'da Türkiye'ye dönüşü sırasında, uçuş bilgileri ve koltuk numarasının kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından ifşa edildiği ifade edildi.

Paylaşımın gece yarısı yapıldığına dikkat çekilen dilekçede, aynı hesabın daha önce de Galatasaraylı futbolcular Yusuf Demir, Milot Rashica ve Patrick van Aanholt'un uçuş bilgilerini paylaştığı bilgisi yer aldı.

Cenk Ergün'ün daha önce de benzer paylaşımlara maruz kaldığı, ancak bu kez koltuk numarasına kadar detayların ifşa edilmesinin dikkat çektiği vurgulandı. Transfer dönemi boyunca birçok hakaret ve tehdide maruz kaldığı belirtilen Ergün'ün, bu paylaşımların kendisi ve ailesi tarafından endişeyle karşılandığı dile getirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu hesabı kullanan kişinin Abdurrahman B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

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