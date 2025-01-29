Pastanın çileği Jack Grealish!

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Pastanın çileği Jack Grealish!

Sarı kırmızılı yönetim devre arası transfer döneminde sessizliğini korurken gündeme Manchester City'de forma giyen Jack Grealish geldi.

Süper Lig'de liderliği Fenerbahçe'nin 6 puan önünde sürdüren Galatasaray devre arası transfer döneminde sadece kadrosuna Ahmed Kutucu'yu kattı. Galatasaray'ın transfer gündemine Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish girdi.

40 MİLYON PİYASA DEĞERİ VAR

HT Spor'dan Ömer Faruk Özcan'ın haberine göre; Galatasaray Manchester City forması giyen 29 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jack Grealish'in durumu hakkında bilgi aldı. 40 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Grealish City ile 11'i ilk 11 olmak üzere 22 maça çıktı ve 2 gol ve 4 asist yaptı.

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