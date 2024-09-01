Galatasaray'da Rabiot çıkmazı

Galatasaray da Rabiot ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.

Juventus'taki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İtalyan ekibinden ayrılan Adrien Rabiot'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Rabiot'nun adı birçok Avrupa kulübüyle anılırken, İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milan, tecrübeli orta saha oyuncusunu transfer etmek istiyor.

Ancak bu transfer, Ismael Bennacer'in satışına bağlı. Milan, Bennacer'i Suudi Arabistan'a gönderemezse, Rabiot'yu kadrosuna katamayacak.

Haberde ayrıca Galatasaray'ın da Rabiot'nun peşinde olduğu belirtildi.

Rabiot'nun geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Bonservisi elinde olan Rabiot'nun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

2019-2024 yılları arasında Juventus forması giyen yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol atıp 15 asist yaptı.