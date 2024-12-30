Galatasaray’da rota yeniden Dybala’ya döndü. Son teklif için 2 senaryo var

Galatasaray, Lyon’un golcüsü Mikautadze transferinde istediği sonucu alamayınca rota yeniden Dybala’ya döndü. Sarı kırmızılılar, Roma ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek yıldız oyuncu için yeni teklif yaptı.

Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre, sarı kırmızılılar iki farklı senaryo üzerinde duruyor. Eğer Galatasaray Roma’ya bonservis bedeli ödemezse Dybala’ya 2.5 yıl için toplam 20 milyon euro ödemeyi kabul edecek.

Ancak Roma’nın yarım sezon için bonservis bedeli istemesi durumunda ise Arjantinli yıldıza yapılacak teklif aşağı çekilecek.

Galatasaray’ın Roma’nın bonservis konusundaki tavrını netleştirmesini beklediği öğrenildi.