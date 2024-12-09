Galatasaray’da sakatlar kervanına 2 oyuncu daha eklendi

Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen de sakatlandı. Baldırında ağrı hisseden Nijeryalı golcü mücadelenin 74. dakikasında riske edilmedi ve kenara alındı.

Karşılaşmanın son dakikalarında Rey Manaj'ın yaptığı faulün ardından sakatlanan ve sedyeyle oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz'ın ise net durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.



İki yıldızın gün içinde MR'ı çekilecek. Sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımın Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir kadroda yer almıyor.