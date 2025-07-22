Galatasaray'da sakatlık! Yıldız oyuncu antrenmana çıkamadı

Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. İtalyan futbolcu, 70. dakikada oyundan çıktığı Admira Wacker maçının ardından kasığında bir ağrı hissetmişti. Nicolo Zaniolo, 22 Temmuz'daki idmana sakatlığı sebebiyle katılamadı.

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Oyuncunun durumu şu an için belirsizliğini korurken sahalara ne zaman dönebileceği çekilecek olan MR sonrasında belli olacak.

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