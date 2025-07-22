Galatasaray'da sakatlık! Yıldız oyuncu antrenmana çıkamadı

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Galatasaray'da sakatlık! Yıldız oyuncu antrenmana çıkamadı

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'a Admira Wacker maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. İtalyan yıldız, bugün yapılan antrenmana çıkamadı.

Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. İtalyan futbolcu, 70. dakikada oyundan çıktığı Admira Wacker maçının ardından kasığında bir ağrı hissetmişti. Nicolo Zaniolo, 22 Temmuz'daki idmana sakatlığı sebebiyle katılamadı.

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Oyuncunun durumu şu an için belirsizliğini korurken sahalara ne zaman dönebileceği çekilecek olan MR sonrasında belli olacak.

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