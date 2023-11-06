Galatasaray'da şampiyonluk alametleri. Geçen sezon da böyle lider oldu

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'a kaybetmesiyle zirveye yerleşen Galatasaray geçen sezon da aynı şekilde liderliği almış ve bir daha bırakmamıştı.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'da şampiyonluk alametleri. Geçen sezon da böyle lider oldu

Galatasaray; Süper Lig'in 11. haftasını en üst sırada tamamladı... Sarı-Kırmızılı ekip; Kasımpaşa galibiyetinin ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuştu. Fenerbahçe, Trabzonspor'a yenilince Galatasaray, yerinde kaldı ve Süper Lig'in yeni lideri oldu.

BÜYÜK TESADÜF YAŞANDI
Sarı-Kırmızılı takım ne büyük tesadüf ki geçen sezon da Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'a 2-0 kaybetmesiyle lider olmuştu. 15. haftada zirveye yerleşen Cim Bom bir daha o koltuğu bırakmamış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

ŞAMPİYONLUK ALAMETLERİ
Galatasaray ayrıca 5 sezonun ardından Süper Lig'de 11. haftayı lider bitirdi. Sarı-Kırmızılılar 2002-2003 sezonundan bu yana Süper Lig'de 11'inci haftalarını lider bitirdiği 3 (2007-08, 2012-13, 2017-18) sezonda da şampiyon oldu.

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