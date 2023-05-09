Editör: Barış Atakan

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i yenerek haftayı 73 puanla lider kapatan Galatasaray'da şampiyonluk hesapları devam ediyor. Lig'de son 4 maçı kalan ve son haftada Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Galatasaray'ın puan kaybına tahammülü kalmadı. Galatasaray, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3'er puanla ayrılırsa, son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak.

FENERBAHÇE'YE 83 PUAN YETMEYECEK

Bu doğrultuda puanını 82 yapacak olan Sarı Kırmızılılar, son hafta hükmen kazanılan 3 puanla 85 puana ulaşacak. Fenerbahçe kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Fenerbahçe'ye yetmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.