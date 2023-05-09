Galatasaray'da şampiyonluk hesapları devam ediyor

Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesinin ardından şampiyonluk hesaplamaları şimdiden yapılmaya başladı. Okan Buruk ve ekibi İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup etmesi takdirde Nef stadında Fenerbahçe'nin karşısında şampiyon olarak çıkacak.

Galatasaray'da şampiyonluk hesapları devam ediyor

Editör: Barış Atakan

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i yenerek haftayı 73 puanla lider kapatan Galatasaray'da şampiyonluk hesapları devam ediyor. Lig'de son 4 maçı kalan ve son haftada Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Galatasaray'ın puan kaybına tahammülü kalmadı. Galatasaray, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3'er puanla ayrılırsa, son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak.

FENERBAHÇE'YE 83 PUAN YETMEYECEK
Bu doğrultuda puanını 82 yapacak olan Sarı Kırmızılılar, son hafta hükmen kazanılan 3 puanla 85 puana ulaşacak. Fenerbahçe kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Fenerbahçe'ye yetmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.

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